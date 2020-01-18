يوسف عطال يسعى إلى التحرر من قبضة ناديه السابق بارادو الجزائري

خرج اللاعب يوسف عطال عن صمته وأعلن تمرده على رئيس ناديه السابق أتلتيك بارادو الجزائري “خير الدين زطشي” وذلك من اجل التفاوض مع وكلاء جدد من أجل التعاقد معهم.

وأقدم عطال على هذه الخطوة من اجل التعاقد مع وكلاء مشهورين على أمل تسويقه إلى فريق كبير خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب أن خريجي أكاديمية بارادو ملزمون كلهم بالتعاقد مع شركة وكالة سويسرية مكلفة بتسويقهم في كافة الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأشارت عدة تقارير إلى اهتمام أندية “توتنهام وتشيلسي و باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد” بالتعاقد مع اللاعب قبل ان يتعرض لإصابة مؤسفه أفسدت مخططات تلك الأندية التي كانت تسعى بقوة للتعاقد معه بعد تألقه اللافت في بطولة كأس أمم أفريقيا التي توجت بها الجزائر.

ولم تكن الإصابة العائق الوحيد الذي منع عطال من تحقيق حلمه، ولكن مغالاة ناديه “نيس الفرنسي” وطلبهم عرض يفوق 70 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته سدًا منيعًا امام الفرق التي رغبت في ضمه.

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وقال اللاعب في تصريح قبل انطلاقة الموسم الحالي: ” ان هناك أندية أرادت ضمي في هذا الوقت (صيف 2019) لكن الوقت مبكرًا للمغادرة، لا يزال بإمكاني تقديم موسم آخر رائع هنا في نيس، يمكنني اللعب في أحد عمالقة القارة وهذا أحد أهدافي التي أعمل لتحقيقها”.

والآن اللاعب يسعى إلى الخطوة التالية عقب العودة من الإصابة وهي استعادة مستواه ولفت الأنظار مُجددًا، فمسألة بقائه مع نيس مواسم اخرى ليست مطروحة إطلاقًا.

وتتمنى الجماهير الجزائرية عدم تكرار سيناريو “فوزي غلام” الذي ارتبط اسمه “بمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي” في أزهى فتراته مع نابولي قبل أن يتعرض لإصابات ابعدته عن الملاعب لعام ونصف تقريبًا، مع فقدان مكانته في التشكيل الأساسي لفريقه نابولي ومنتخب الجزائر.