بث مباشر | ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة قمة الدوري الإسباني، اليوم السبت 18-1-2020، بين ريال مدريد وإشبيلية، على ملعب الأول سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة 20 من المسابقة.

يعود ريال مدريد إلى الظهور من جديد بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني بفارق ركلات الترجيحية على حساب أتلتيكو مدريد في المسابقة التي نُظمت على الأراضي السعودية بنظام فريد من نوعه.

ويطمح ريال مدريد للحفاظ على سجله خال من الهزام على ملعبه “سانتياجو برنابيو” في جميع مسابقات هذا الموسم، حيث لعب 12 مباراة فاز في 7 منهم وتعادل في 5.

ولم يتعرض ريال مدريد لأي خسارة منذ يوم 19 أكتوبر 2019 عندما هُزم بهدف دون رد على ملعب ريال مايوركا ضمن منافسات الليجا، أما إشبيلية فقد خسر لآخر مرة يوم 15 ديسمبر 2019 أمام فياريال على ملعب سانشيز بثخوان في الجولة ال17 من الليجا.

Advertisements

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وسيقوم موقع الخليج 365 بتغطية المباراة في بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة من مركز البث المباشر.

ريال مدريد 2-1 إشبيلية

???? ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد)

???? الدوري الإسباني الدرجة الأولى – الجولة 20

انتهت

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة لأحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الليجا الإسباني.

♻️ من فضلك قم بتحديث هذه الصفحة “ريفريش” كل 30 ثانية للتعرف على أحداث المباراة أول بأول.

???? البث يشمل “البطاقات والتغييرات وفيديو الأهداف فور تسجيلها”..تابعونا.

غيابات : يغيب عن ريال مدريد في هذه المباراة “هازارد وراموس” بداعي الإصابة في الكاحل، بينما يغيب فيديريكو فالفيردي بسبب الإيقاف بعد تحصله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

: يغيب عن ريال مدريد في هذه المباراة “هازارد وراموس” بداعي الإصابة في الكاحل، بينما يغيب فيديريكو فالفيردي بسبب الإيقاف بعد تحصله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد. غيابات : يغيب عن إشبيلية لاعب الوسط جوان جوردان بعد تعرضه لإصابة في مباراة كأس ملك إسبانيا أمام نادي إسكوبيدو يوم 12 يناير الجاري.

: يغيب عن إشبيلية لاعب الوسط جوان جوردان بعد تعرضه لإصابة في مباراة كأس ملك إسبانيا أمام نادي إسكوبيدو يوم 12 يناير الجاري. ???????? يتواجد علي دكة بدلاء إشبيلية المهاجم الدولي المغربي “يوسف النصيري” بعد انضمامه لصفوف الفريق من ليجانيس بحوالي 20 مليون يورو نهاية الأسبوع الماضي، كأحدث صفقات أسود الأندلس.

الآن إليكم التشكيلة الرسمية للفريقين..

???????? تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – مارسيلو – ميليتاو – فاران – كاربخال – مودريتش – كاسيميرو – كروس – رودريجو – يوفيتش – لوكاس فاسكيز.

تيبو كورتوا – مارسيلو – ميليتاو – فاران – كاربخال – مودريتش – كاسيميرو – كروس – رودريجو – يوفيتش – لوكاس فاسكيز. ???????????? تشكيلة إشبيلية اليوم: توماس فاكليك – ريجويلون – دييجو كارلوس – كوندي – خيسيوس نافاس – بانيجا – فرناندو – نيمانيا جوديلي – منير الحدادي – دي يونج – فرانكو فاسكيز.

توماس فاكليك – ريجويلون – دييجو كارلوس – كوندي – خيسيوس نافاس – بانيجا – فرناندو – نيمانيا جوديلي – منير الحدادي – دي يونج – فرانكو فاسكيز. ???? عناصر فريق إشبيلية قاموا بعمل ممر شرفي لريال مدريد بعد تتويجه بكأس السوبر.

???? سيرخيو راموس ينزل إلى أرض الملعب ويحمل كأس السوبر الإسباني لتحية الجماهير..

???? سيكون معكم في هذا البث المباشر محلل الخليج 365 “ محمود ماهر “

“ 1″ صافرة بداية المباراة الآن..

8″ سيطرة ميدانية من إشبيلية، تبادل كروي مميز بين لاعبي الفريق، ولا يوجد ذلك الضغط الكبير على حائز الكرة في وسط ملعب إشبيلية..الريال يحاول فقط تضييق المساحات في منطقة وسط ملعبه ووقتها يستعيد الكرة بسبب سوء تمركز مهاجمي إشبيلية وعدم تقدم الظهيرين لأداء الدور الهجومي.

12″ ???? لوكا مودريتش حاول التوغل من العمق الدفاعي لإشبيلية راوغ لاعب ثم اصطدم بثلاثة لاعبين على خط ال18 ليقرر تمهيد الكرة إلى توني كروس الذي سدد من لمسة واحدة لتذهب كرته سهلة في يد الحارس.

29″ جووووووووووول…لوك دي يونج يُسجل الهدف الأول لإشبيلية في غفلة من مدافعي ريال مدريد.

30″ جوديل تسبب في إعاقة ميليتاو لحظة تمرير الركلة الركنية على رأس لوك دي يونج…لاعبو ريال مدريد اعترضوا وطالبوا باستخدام تقنية VAR.

31″ ???? الحكم يوقف اللعب ويُعيد اللقطة..

31″ ❌⚽️ إلغاء الهدف الذي سجله لوك دي يونج..

37″ ⚠️ بطاقة صفراء للوكا مودريتش

38″ ريجيلون متألق اليوم في الصعود ومهاجمة كاربخال على الرواق الأيسر.. نشاط غير عادي، وركنيات مستمرة من تلك الجهة لصالح إشبيلية بسبب كثرة صعود ريجيلون.

43″ نلعب في الدقائق الأخيرة..وريال مدريد يحاول الاستحواذ والسيطرة على اللعب.

44″ واضح جدًا افتقاد وسط ريال مدريد لحيوية وسرعة وقوة فالفيردي الغائب بسبب الإيقاف..

45″ لاعبو الريال يحاولون تبادل الكرات فيما بينهم على حدود منطقة الجزاء، من كاسيميرو إلى كروس إلى مودريتش .. ثم تصل إلى كاربخال الذي يرسل كرة عرضية غاية في السوء.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0..ونجاة ريال مدريد من هدف مؤكد، ربما لو حكم آخر لقام باحتسابه.

???? أرى أن التعادل غير مستحق،، فلم يهدد الريال مرمى إشبيلية بأي كرة واضحة على مدار الشوط الأول، بينما لعب إشبيلية مباراة كبيرة، ونوع في اللعب، وسجل هدف ملغي.

???? لنرى ماذا سيفعل زيدان في الشوط الثاني، هل سيقوم بتغيير التكتيك أم سيواصل على نفس النسق؟

???????????? الخبير التحكيمي السوري “جمال الشريف” عبر beIN Sports “الهدف الذي سجله إشبيلية غير صحيح لوجود نية العرقلة لدى لاعب إشبيلية جوديل للاعب ريال مدريد ميليتاو من أجل افساح الطريق أمام لوك دي يونج لتحويل الكرة العرضية بالرأس بأريحية دون مضايقات دفاعية..لو لم يتحرك جوديل بالكتف وتقدم بتلك الخطوة واصطدم به ميليتاو لتم احتساب الهدف”.

“الهدف الذي سجله إشبيلية غير صحيح لوجود نية العرقلة لدى لاعب إشبيلية جوديل للاعب ريال مدريد ميليتاو من أجل افساح الطريق أمام لوك دي يونج لتحويل الكرة العرضية بالرأس بأريحية دون مضايقات دفاعية..لو لم يتحرك جوديل بالكتف وتقدم بتلك الخطوة واصطدم به ميليتاو لتم احتساب الهدف”. ☕️???? استراحة..ونراكم في الشوط الثاني إن شاء الله.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني .. ????

46″ لا تغييرات في كلا الفريقين..

50″ إشبيلية يواصل اللعب بقوة بهدف تسجيل هدف التقدم

52″ إشبيلية الطرف الأفضل

54″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط إشبيلية “بانيجا”

57″ ⚽️ جووووووووووووول…كاسيميرو يسجل الهدف الأول لصالح النادي الملكي…

57″ ???? تمريرة بالكعب من لوكاس فاسكيز من على حدود منطقة الجزاء ذهبت بينية إلى كاسيميرو المنطلق داخل صندوق العمليات، ليفلت من المدافعين ويسدد كرة ساقطة من فوق رأس الحارس لحظة تقدمه لمحاولة غلق زاوية التسديد.

60″ هدف على عكس سير اللعب..

62″ ???? التغيير الأول لريال مدريد بنزول كريم بنزيمة بدلاً من يوفيتش.

63″ ???? التغيير الثاني لريال مدريد بنزول فينيسيوس جونيور بدلاً من رودريجو.

63″ جووووووووووووول…لوك دي يونج يعدل النتيجة لإشبيلية 1/1.

64″ ???? عملية ثنائية بين دي يونج ومنير الحدادي على خط الـ 18، تنتهي بسقوط الحدادي ليتسلم دي يونج الكرة من أمامه، ووسط حراسة ثلاثة مدافعين للريال يطلق تصويبة قوية على أقصى يمين تيبو كورتوا الذي ارتمى دون جدوى.

64″ ???? الحكم يراجع تقنية الفار بسبب شك في لمس منير الحدادي للكرة لحظة السقوط..لكنه شاهدها غير متعمدة وقرر اعتماد الهدف دون مشاكل.

65″ ???? الدولي المغربي يوسف النصيري يأخذ مكان منير الحدادي في تشكيلة إشبيلية..في أول ظهور له بقميص أسود الأندلس.

66″ ريجيلون متألق بشكل كبير اليوم، هو أفضل لاعبي المباراة، مستواه ثابت، وكل تمريراته منضبطة، وتحركاته من دون كرة إيجابية.

68″ جوووووووووووول…الهدف الثاني لريال مدريد برأسية رائعة من كاسيميرو على طريقة بنزيمة 1/2.

68″ يبدو أننا حسدنا ريجيلون .. كان أحد أسباب الهدف الثاني لريال مدريد..

69″ ???? لوكاس فاسكيز تغلب على ريجيلون وأرسل كرة عرضية نموذجية على رأس كاسيميرو الخالي من الرقابة في ظل انشغال مدافعي إشبيلية بمراقبة كريم بنزيمة.

71″ ???? التغيير الثالث لريال مدريد بنزول فيرلان ميندي بدلاً من مارسيلو.