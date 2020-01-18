أهداف مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا

أصبح المنتخب السعودي قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما عبر إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.
وحقق الأخضر الأولمبي انتصارًا على البلد المستضيف تايلاند بهدف دون رد، ليتأهل ضمن أربعة منتخبات سوف يصعد منهم ثلاثة إلى الأولمبياد.
وسجل هدف السعودية الوحيد المهاجم “عبد الله الحمدان” من علامة الجزاء، في الدقيقة 76 من زمن المباراة.
إليكم هدف المنتخب السعودي الوحيد في المباراة
وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم عبر عقبة تايلاند إلى المربع الذهبي.
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