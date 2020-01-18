الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحظر على إيران استضافة مباريات دولية

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي للعبة حظر عليه استضافة مباريات دولية هذا الموسم.



وفي بيان نشرته وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية الجمعة، قال الاتحاد الإيراني إنه تلقى خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبلغه فيه بأن "مباريات دوري أبطال آسيا، التي تستضيفها الأندية الإيرانية، ستقام في أماكن محايدة". ولم يذكر الاتحاد الإيراني سبب اتخاذ القرار.



ويؤثر القرار على أربع فرق إيرانية، تشارك في دوري أبطال آسيا خلال هذا الموسم.



وقال الاتحاد الإيراني إنه سيعقد اجتماعا، مع ممثلي الأندية المتأثرة اليوم السبت، لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.



وقبيل الاجتماع، قال محمد حسن أنصاريفارد الرئيس التنفيذي لنادي "برسيبوليس" الإيراني: "بالتأكيد لن نشارك (في موسم دوري أبطال آسيا) إذا أصروا على قرارهم".



وتأتي خطوة الاتحاد الآسيوي، بحظر استضافة إيران مباريات دولية، بعد سقوط طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها البالغ عددهم 176.



وبعد أن أنكرت إيران في البداية أن الطائرة قد أسقطت، أقرت في 11 من يناير/ كانون الثاني بأنه تم تعريف الطائرة، بالخطأ، على أنها صاروخ كروز أمريكي وتم إسقاطها.



وأدى هذا الاعتراف إلى مظاهرات في طهران، وأنحاء أخرى في إيران، حيث دعا المتظاهرون إلى محاكمة جميع المسؤولين عن الحادث، وطالبوا المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئي بالتنحي.



المصدر: وكالات