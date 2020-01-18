توتنهام ينجو من الهزيمة أمام واتفورد

سقط توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام مستضيفه واتفورد، بعدما انتهى لقاء الفريقين على ملعب فيكارج رود بالتعادل السلبي، في افتتاحية منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.



وأهدر تروي ديني ركلة جزاء لواتفورد في الدقيقة 70، تصدى لها جازانيجا حارس توتنهام.



وبتعادل الفريقين، رفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة بالمركز السابع، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 23 نقطة بالمركز السادس عشر.



أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة الثانية بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها دولوفيو، من منتصف الملعب لينطلق ويسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء بجوار مرمى توتنهام.



وحاول توتنهام الرد وحصل لاميلا على الكرة من أقصى الناحية اليمنى ليتوغل إلى المنتصف ويسدد كرة أرضية ضعيفة مرت بجوار المرمى.



وأهدر سار، مهاجم واتفورد، فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 17، بعدما مر دوكوري في الناحية اليسرى وتوغل ليمرر كرة أرضية إلى سار الذي فضّل الاستسلام، ومن ثم التسديد على المرمى بدلاً من تسديد الكرة مباشرة لتخرج فوق العارضة.



وكاد سون أن يسجل هدفًا خادعًا بعد مرور نصف ساعة من اللقاء، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لترتطم بأقدام مدافع واتفورد وتصل لأحضان الحارس.



ومن تمريرة سحرية من ديلي آلي في الدقيقة 39، انفرد لوكاس مورا بمرمى واتفورد، ليسدد الكرة ويتألق الحارس بين فوستر، ويبعد الكرة ببراعة عن مرماه ويحرم السبيرز من أول أهداف اللقاء.



وسنحت الفرصة أمام ديني مهاجم واتفورد للتهديف، بعد عرضية متقنة من الناحية اليمنى ارتقى لها المهاجم، وسط غياب الرقابة الدفاعية من لاعبي توتنهام، ليسدد رأسية ضعيفة في يدي جازانيجا.



ومع بداية الشوط الثاني، هدد واتفورد مرمى توتنهام بأخطر فرص اللقاء، بعدما انطلق سار في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية أرضية، تركها ديني للقادم من الخلف دوكوري الذي سدد الكرة في الشباك الخارجية.



واستمر ضغط أصحاب الأرض واقترب ديني من الهدف الأول، بعدما استلم الكرة وراوغ وسدد تصويبة قوية ارتطمت بقدم ألديرفيريلد وتمر بجوار القائم إلى ركنية.



وفي الدقيقة 62، كاد سون أن يتقدم للسبيرز بعدما خدع لاعبي واتفورد واستغل كرة طولية من منتصف الملعب لينطلق ويسدد الكرة فوق العارضة.



واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على فيرتونخين مدافع توتنهام، بعدما سدد دولوفيو الكرة في اتجاه المرمى لتلمس يد فيرتونخين، وفشل ديني في تحويلها إلى هدف بعدما تصدى حارس السبيرز للركلة بالدقيقة 70.



وقرر جوزيه مورينيو، مدرب السبيرز، في الدقيقة 79 الدفع بالوافد الجديد جيدسون فرنانديز بدلا من لوسيلسو، ليشارك لأول مرة مع توتنهام.



وفي الثواني الأخيرة، أنقذ إجناسيو لاعب واتفورد مرماه من هدف محقق لتوتنهام، بعدما شتت الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى بكامل هيئتها.



المصدر: موقع كورة