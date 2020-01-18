رياضة | مانشستر سيتي يتعثر بتعادل مثير أمام كريستال بالاس في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتعثر بتعادل مثير أمام كريستال بالاس في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق كريستال بالاس مع فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل التركي توسون هدف فريق كريستال بالاس الاول في المباراة، بينما أحرز هدفين فريق مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجو اجويرو، وعاد البالاس في المباراة بالهدف الثاني عن طريق فيرناندينيو بالخطأ في مرماه.

وكان قد فاز فريق نوريتش سيتي على نظيره فريق بورنموث في المباراة التي أقيمت على ملعب الكناري بنتيجة هدف نظيف عن طريق تيمو بوكي مهاجم الفريق الفنلندي.

وتعادل فريق وست هام يونايتد مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن معقل فريق وست هام.