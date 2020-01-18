رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ريال مدريد وإشبيلية بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف وذلك في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

استطاع ريال مدريد خطف صدارة جدول الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة (الذي سيواجه غرناطة في نفس الجولة) برصيد 43 نقطة من 20 مباراة فاز في 112 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في 7 مباريات.

جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 40 نقاط، حيث خاض 19 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، بينما جاء أشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.

تمكن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا.

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ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة:

1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 13 هدف)

2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 12 هدف)

3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 أهداف)

4 - لويس أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)

5 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 9 أهداف)