رياضة | فوز كيما أسوان والتعدين وتعادل إدفو بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز كيما أسوان والتعدين وتعادل إدفو بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مواجهات الجولة 13 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، عن فوز فريق نادي كيما أسوان، على نظيره فريق مركز شباب الزهراء، بهدف دون رد، ليرفع كيما رصيده للنقطة 27، وينفرد بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الزهراء، عند النقطة 23 بالمركز الرابع.

وعلى ملعب التعدين، نجح فريق النصر للتعدين في تحقيق الفوز على فريق الدينة المنورة، بثلاثية مقابل هدف، ليرفع التعدين رصيده للنقطة 26، وينفرد بوصافة المجموعة، فيما تجمد رصيد المدينة عند النقطة 16 بالمركز السابع.

وعلى ملعب الأقصر نجح صاحب الأرض، في تحقيق الفوز على نظيره فريق ابو الريش بهدفين مقابل هدف، ليرفع نادي الأقصر رصيده للنقطة. 19، يحتل بها المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ابو الريش عند النقطة12 بالمركز التاسع.

ونجح فريق نادي التحرير، في الفوز على نظيره فريق شبان مسلمين اسنا، بخماسية مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة18 بالمركز السادس، فيما ظل فريق شبان اسنا قابعا بمؤخرة جدول المجموعة برصيد نقاط.

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واختتمت مباريات اليوم بمواجهة فريق مركز شباب ادفو، أمام نظيره فريق جمهورية دراو، والتي فصل التعادل السلبي بدون أهداف نتيجتها، ليفقد مركز شباب ادفو نقطتين غالتين، ويتراجع في الترتيب للمركز الثالث، برصيد 25 نقطة، فيما وصل فريق للنقطة 4 بالمركز قبل الأخير.

جدير بالذكر انه سوف تختتم غدا الأحد، مباريات الجولة 13 للمجموعة الأولى، بمواجهة فريق نادي الهلال أمام نظيره فريق وادي النيل

ترتيب المجموعة الأولى



1_كيما 27 نقطه

2_التعدين 26 نقطه

3_ادفو 25 نقطه

4_الزهراء 23 نقطه

5_الاقصر 19 نقطه

6_التحرير 18 نقطه

7_المدينه المنورة 16نقطه

8_وادى النيل 13 نقطه

9_ابو الريش 12نقطه

10_الهلال 7 نقط

11_دراو 4 نقاط

12_.شبان اسنا 4 نقاط