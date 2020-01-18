رياضة | ريال مدريد يهزم إشبيلية بثنائية "كاسيميرو" ويعتلي صدارة الليجا مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهزم إشبيلية بثنائية "كاسيميرو" ويعتلي صدارة الليجا مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2019 - 2020.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية اليوم:

جاءت الشوط الأول من المباراة حافلا بالندية والاثارة من جانب الفريقين، وتبادل كلاهما الاستحواذ على الكرة والهجمات لكنها لم تسفر عن أي أهداف، باستثناء الهدف الذي سجله لوك دي يونج لاعب اشبيلية والذي ألغاه حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو التي اثبتت وجود اعتراض من لاعب الفريق الاندلسي ضد مدافع الملكي.

وفي الشوط الثاني جاءت البداية هجومية من جانب فريق ريال مدريد بحثًا عن احراز هدف التقدم، ونجح اللاعب البرازيلي كاسيميرو في تسجيل أول أهداف الملكي بالدقيقة 57، بعدما تلقي تمريرة داخل منطقة جزاء اشبيلية وسدد الكرة بشكل رائع على يمين حارس المرمي.

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واستطاع فريق اشبيلية ادراك التعادل سريعًا حيث سجل اللاعب لوك دي يونج هدفا لفريقه بالدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وعاد البرازيلي كاسيميرو ومنح ريال مدريد التقدم مجددًا بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 70، ليفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، ويحصد الريال 3 نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني "مؤقتا":

بهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 43 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بـ 40 نقطة ضد فريق غرناطة غدا الأحد علي ملعب "كامب نو".

بينما توقف رصيد فريق اشبيلية عند 35 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا الاسبانية.