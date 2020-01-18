رياضة | تشكيل تشيلسي الرسمي أمام نيوكاسل.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل بث مباشر bein sport

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أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - جيمس.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - ماونت - ويليان - هودسون اودوي.

خط الهجوم : تامي ابراهام.

وكان فريق تشيلسي قد فاز في المباراة الماضية على حساب فريق بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

