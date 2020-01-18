رياضة | عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إعارة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض مجلس الإدارة بالاتفاق مع إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، فكرة رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، على سبيل البيع النهائي، بسبب عدم وصول العرض المناسب للنادي أو اللاعب خلال الفترة الحالية.

وعقد عبدالحفيظ، جلسة مع أزارو خلال الساعات الماضية لتحديد مصيره، وعرض عليه الخروج على سبيل الإعارة إلى أحد الدوريات الخليجية حتى نهاية الموسم الجاري.

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ووافق اللاعب على عرض مدير الكرة، إلا أنه قرر تأجيل فكرة تجديد عقوده خاصةً أنه أصبح خارج الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني، والاعتماد على مروان محسن بالإضافة إلى السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد.

وأعلن مسؤولو النادي الأهلي، عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.