رياضة | النجم الساحلي يتسلح بصفقة جديدة قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يتسلح بصفقة جديدة قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق النجم الساحلي يوم 26 يناير الجاري ضيفاً على النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

وحسم نادي النجم الساحلي اليوم السبت صفقة جديدة قبل مباراة القلعة الحمراء في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وتعاقد بطل تونس اليوم السبت مع المهاجم الجزائري رضوان زردوم قادما من نصر حسين داي.

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ووقّع زردوم صاحب (21 عاما) على عقد يمتد لـ 3 مواسم ونصف مع النادي التونسي.

ومن المنتظَر أن يقيد زردوم في القائمة الإفريقية للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي يوم 26 يناير المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومن خلفهما يأتي الهلال الثالث صاحب الـ 6 نقاط ويتذيل المجموعه فريق بلاتينيوم بنقطة وحيدة