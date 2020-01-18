رياضة | فوز النوبة وسماد السويس وتعادل دمياط وسقوط أبو شحاتة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز النوبة وسماد السويس وتعادل دمياط وسقوط أبو شحاتة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اللقاء الأول، خسر، بلدية الاسماعيلية، من النوبة، بهدفين دون رد ليرتفع رصيد النوبة الي 29 نقطة ويتوقف رصيد البلدية عند 13 نقطة

وفي اللقاء الثاني خسر كهرباء الاسماعيلية، بهدف نظيف من سماد السويس، ليتوقف رصيد كهرباء الاسماعيلية عند 26 نقطة ويرتفع رصيد السماد الي 26 نقطة

وفي اللقاء الثالث، تعادل رأس البر مع دمياط ، بثلاثية لكل فريق ليرتفع رصيد رأس البر الي 12 نقطة ويرتفع رصيد دمياط الي 22

وفي اللقاء الرابع، تعادل ابو صوير مع بورتو، بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد بورتو الي 36 نقطة ويرتفع رصيد ابو صوير الي 12 نقطة

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وفي اللقاء الخامس، تعادل منشية الشهداء مع بورفؤاد، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد بورفؤاد الي 32 نقطة ويرتفع رصيد منشية الشهداء الي 23 نقطة

وفي اللقاء السادس، فاز غزل السويس علي ابو شحاتة، بهدفين دون رد ليرتفع رصيد الغزل الي 6 نقاط في المركز الأخير ويتوقف رصيد ابو شحاته عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير

وفي اللقاء السابع والاخير تعادل ميت الخولي مع غزل دمياط، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد ميت الخولي الي 15 نقطة ويرتفع رصيد غزل دمياط الي 24 نقطة

ترتيب جدول المجموعة السابعة



1-بورتو 36 نقطة

2-بورفؤاد 32 نقطة

3-النوبة 29 نقطة

4-كهرباء الاسماعيلية 26 نقطة

5- سماد السويس 26 نقطة

6-غزل دمياط 24 نقطة

7-الشهداء 23 نقطة

8-دمياط 22 نقطة

9-ميت الخولي 15 نقطة

10-بلدية الاسماعيلية 13 نقطة

11-رأس البر 12 نقطة

12- ابو صوير 12 نقطة

13-ابو شحاته 10 نقاط

14-غزل السويس 6 نقاط