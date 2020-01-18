رياضة | صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى أن النادي الأهلي يزاحم لاتسيو الإيطالي على صفقة قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الأهلي يزاحم لاتسيو على ضم الدولي الجامبي، لامين جالو، مهاجم ساليرنيتانا أحد أندية .

وتابعت الصحيفة، أن لاتسيو يسعى لضم المهاجم الجامبي لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكملت الصحيفة، أن الأهلي ينافس لاتسيو على المهاجم الجامبي، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء بالتحدث مع وكيله حول إمكانية التعاقد معه.

يذكر أن القيمة السوقية للمهاجم الجامبي 5 ملايين يورو، والنادي الإيطالي غير مستعد للتخلي عن جالو، بأقل من هذا المبلغ.

وشارك المهاجم الجامبي في 15 لقاء، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف ، كما سجل نفس العدد من الأهداف خلال الموسم الماضي في 35 مباراة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أليو بادجي منذ أيام قادما من رابيد فيينا النمساوي.