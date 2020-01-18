رياضة | فوز الدخان وحلوان والمعادي وتعادل العياط وسقوط جينيس بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الدخان وحلوان والمعادي وتعادل العياط وسقوط جينيس بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت السبت، مباريات الأسبوع الخامس عشر من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث أسفرت النتائج عن فوز الدخان على فريق جولدي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب أحمد أمين أوفا.

بينما فاز الإتصالات على فريق البدرشين بثلاث أهداف مقابل هدف، وفاز الصف على فريق جينيس بهدفين مقابل هدف.

وتعادل العياط أمام القومي بدون أهداف، وفاز فريق مركز شباب بشتيل على فريق مركز شباب أبو النمرس، بهدفين مقابل هدف.

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وفاز حلوان العام على فريق أكتوبر بهدفين دون رد، وخسر الصيد في اللحظات الأخيرة من فريق المعادي بهدفين مقابل هدف، حيث شهد اللقاء تقدم المعادي في الدقيقة 24 عن طريق الوافد الجديد بدر أمين، وعاد الصيد للمباراة في الدقيقة 84 بهدف سجله اللاعب محمد طارق (سفروتة) من ركلة جزاء سددها يمين حارس مرمي المعادي، وفي الدقيقة 94 نجح اللاعب عمر علي في تسجيل هدف الفوز القاتل للمعادي.

أدار المباراة تحكيمياً محمد عادل وعاونه كلاً من هاني خيري وخالد حسام وراقب المباراة الكابتن حمدي حافظ.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 37 نقطة

2- الاتصالات 34 نقطة

3- جولدي 32 نقطة

4- حلوان العام 31 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 19 نقطة

7- الصف 19 نقطة

8- البدرشين 17 نقطة

9- أبو النمرس 15 نقطة

10- بشتيل 15 نقطة

11- المعادي 15 نقطة

12- جينيس 14 نقطة

13- العياط 12 نقطة

14- الصيد 8 نقاط