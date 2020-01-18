رياضة | فوز السكة الحديد والماظة وبطا وتعادل اتحاد الشرطة وسقوط الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز السكة الحديد والماظة وبطا وتعادل اتحاد الشرطة وسقوط الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور فوزاً كبيراً على فريق طوخ بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى طوخ في الجولة السادس عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية في مباراة مثيرة وقوية .

خاض فريق طوخ المباراة بتشكيل تكون من كريم أشرف ، مصطفى عبد المجيد، هشام عطية، محمد عبد الرحمن، أحمد صبحى، مصطفى خالد، أحمد سمير، إسلام فتحي، أحمد علاء، المعتز بالله عبد النبي، عبد الخالق عواد.

وفي البدلاء تواجد، محمد ناصر، وإبراهيم عبد الحليم، إبراهيم حسانين، فادي عبد المنعم، محمد ناجي، سامح عبد الحليم، محمد أحمد.

وخاض فريق السكة بتشكيل ضم محمد جمال، حازم شعيب، أسامة صبحى، حسن بشندى، محمد عبد الفتاح شولا، المتولى محمود، طه زين، فتحي مجدى، أحمد عبد المنعم كشرى، محمد أحمد ريعو، ومحمود الصقر.

وفي البدلاء تواجد إبراهيم شعللها، كونى امادو، أحمد خالد، محمد رمزي، فوزى الكاشف، عبد العليم السيد وأحمد عارف توتى.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة بهدف محمود سعيد الصقر في الدقيقة 37 وأضاف حسن بشندى مدافع فريق السكة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من الشوط الثاني، وإختتم أهداف السكة أحمد عارف توتى المعار من نادى الترسانة أجمل أهداف المباراة في الوقت الضائع.

وأدار المباراة أشرف مسعد حكم ساحة ومسعد الحنفي مساعد أول وتامر مجدى، وإبراهيم حمودة مراقب مسابقات وبشر بشير مراقب حكام.

Advertisements

وحقق فريق ألماظة بقيادة أحمد علي وأحمد جابر الفوز على فريق الأميرية بأربعة أهداف دون رد انتهى الشوط الأول بتقدم ألماظة بهدفين عن طريق أحمد إبراهيم الحمصانى وأحمد صفوت واضاف أحمد عثمان وفؤاد طه هدفين في الشوط الثان.

وحقق فريق شباب بطا الفوز على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم بطا بهدف أحمد سابق ثم تعادل سراى القبة بهدف في الشوط الثاني واضاف شباب بطا هدفين في الشوط الثاني عن طريق

أحمد محمد خنفس وعمر مرزوق.

وتعادل فريق اتحاد الشرطة مع فريق مصر للتأمين بهدف لكل منهما سجل للشرطة مصطفى جعفر وسجل محمد زكي هدف التأمين.

وفاز فريق بنها خارج ملعبة على فريق الشمس بهدف نظيف سجله الافريقي وليام، وفاز فريق المرج على فريق الغابه بهدف نظيف.

وتعادل فريق بهتيم مع فريق العبور بهدف لكل منهما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما تقدم ايمن أحمد لبتهيم في الدقيقة 26 وتعادل زيزو العبور في الدقيقة 28.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 32 نقطة

2- مصر للتأمين 27 نقطة

3- ألماظة 26 نقطة

4- شباب بطا 25 نقطة

5- العبور 24 نقطة

6- البلاستيك 23 نقطة

7- المرج 23 نقطة

8- الشمس 21 نقطة

9- الشرطة 20 نقطة

10- بهتيم 19 نقطة

11- الغابه 18 نقطة

12- بنها 15 نقطة

13- طوخ 15 نقطة

14- الأميرية 12 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط