رياضة | ملوي يفوز على مركز شباب القيس في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملوي يفوز على مركز شباب القيس في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق نادي ملوي علي فريق مركز شباب القيس، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقه دوري القسم الثالث للموسم الكروي 2019\2020.

خاض فريق نادي ملوي المباراه بتشكيلة مكونة من طارق كمال، أحمد فراج، طارق يحيي، عبدالرحمن شعبان، محمد حسين ،عبدالله خالد، أحمد عباده، مصطفى احمد، بانجورا، خالد ربيع، هيثم فتحي.

في حين خاض مركز شباب القيس المباراه بتشكيلة مكونة من علي أحمد، مصطفى حسين، علي كامل، حسام هارون، عمر مصطفي، مصطفى زغلول، مصطفى فتحي، محمد ناجح جحا، عماد رفعت، أحمد ناصر، عمرو إبراهيم.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصه اصحاب الأرض، حيث شهدت الدقيقة 6 الهدف الأول لملوي عن طريق احمد فراج، ثم في الدقيقة 18 تمكن هيثم فتحي من احراز الهدف الثاني، ثم في الدقيقة 24 فرصه هدف موكد يضيع من أحمد ناصر بانكس.

وفي الدقيقة 26 فرصه هدف موكد آخر يضيع من عمرو بسيوني، واوقف حكم اللقاء المباراه لاذان العصر، ثم في الدقيقة 34 تصويبه قويه من حسام هارون تصطدم بالقائم،وفي الدقيقة 37 حصل مصطفي حسين علي بطاقه صفراء نتيجه الاعتراض،لكن في الدقيقة 38 راسيه هيثم فتحي تسكن شباك القيس محرزا الهدف الثالث لملوي، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم ملوي بثلاثية نظيفة،

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وشهد الشوط الثاني فرصه هدف من أحمد ناصر بانكس، بالدقيقة 15 ثم حصل اللاعب بانجورا علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب القيس، وفي الدقيقة 22 حل بدر ثروت مكان احمد ناصر.

وفي الدقيقة 23 فرصه هدف موكد يضيع من هيثم فتحي، كما حل محمد احمد مكان بانجورا، وفي الدقيقة 28 حصل القيس علي ركله جزاء اسكنها محمد ناجح المرمي، كما حصل احمد فراج علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب القيس، ثم في الدقيقة 34 حصل عبدالرحمن شعبان علي بطاقه صفراء لتأخير اللعب، ثم في الدقيقة 35 حصل عمرو إبراهيم علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب ملوي، ثم في الدقيقة 37 حل محمد يونس مكان هيثم فتحي.

وفي الدقيقة 43 حل احمد صالح مكان عبدالله خالد، واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز ملوي بثلاثه اهداف لهدف.

أدار المباراه تحكيميا أحمد مصطفى حكم ساحه يعاونه كل أحمد عبدالنبي مساعد أول، وأحمد رمضان مساعد ثان، أدهم احمد بكر مراقباً للمسابقات، عماد مرسي مراقب حكام.

ترتيب المجموعه الثالثة

1- أسمنت أسيوط 26 نقطة

2- ابوتيج 23 نقطة

3 - شباب ناصر ملوي 22 نقطة

4- ناصر الفكرية 20 نقطة

5 - نادي القوصية 19 نقطة

6- نادي ملوي 19 نقطة

7- شباب القيس 18 نقطة

8 - بني مزار 14 نقطة

9- شباب سمالوط 14 نقطة

10 - الوليدية 13 نقطة

11- شباب الخارجة 12 نقطة

12- الهنداو 12 نقطة