رياضة | نجم فلامنجو يقترب بشدة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فلامنجو يقترب بشدة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي الشاب رينير نجم فلامنجو البرازيلي بات قريبًا من التوقيع لريال مدريد تمهيدًا للإنضمام له في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن هذه الصفقة ستكلف خزائن ريال مدريد حوالي 30 مليون يورو وسيكون الإعلان عنها بعد التاسع عشر من يناير الجاري لأن رينير سيكون بلغ الثامنة عشر من عمره.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رينير سافر إلى مدريد لفترة قصيرة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة على الرغم من أن وكلاء اللاعب ينكرون ذلك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم البرازيلي الشاب لم يسافر برفقة المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا من أجل حسم مستقبله مع ناديه فلامنجو والسفر إلى مدريد.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ينتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مع وجود رينير في العاصمة الإسبانية بعد أن خضع النجم البرازيلي للكشف الطبي في البرازيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيحاول تجنب الإعلان عن الصفقة يوم الأحد عندما يلعب منتخب البرازيل مع نظيره البيروفي وذلك في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد أرادوا من رينير السفر في وقت سابق من الأسبوع الحالي بإذن من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لكن تم تغيير ذلك بفضل تحديد مباراة ودية ثانية لفريق أندريه جاردين إلا أن النجم البرازيلي الشاب انطلق إلى مدريد بعد خوض هذا اللقاء.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب رينير عن مواجهتي بيرو والأوروجواي في إطار الاستعداد للأولمبياد ولكنه سينضم إلى المنتخب الجمعة المقبلة وهو لاعبًا في صفوف ريال مدريد.