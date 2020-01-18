رياضة | فوز عمال المنصورة ومنية سمنود وتعادل ميجا وكهرباء طلخا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز عمال المنصورة ومنية سمنود وتعادل ميجا وكهرباء طلخا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت ٧ مباريات ضمن مباريات الجولة ١٧ بدورى القسم الثالث بالمجموعة التاسعة التابعة لمنطقة الدقهلية لكرة القدم بينما غاب شربين عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

عمال المنصورة تمكن من تحقيق مفاجأة قوية بفوزه على بنى عبيد المتصدر بهدف وحيد فى المباراة التى أقيمت بستاد بنى عبيد وإستغل نبروه تعثر المتصدر بنى عبيد وحقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه المطرية والذى إقترب من الهبوط للقسم الرابع بنتيجة ٧-٢ بعدما إنتهى الشوط الأول بخماسية نظيفة.

فى قمة مثيرة تمكن شبان بدواى من تحقيق تعادل إيجابى أمام ضيفه ميجاسبورت بثلاثة أهداف لكل فريق حيث تقدم ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف قبل أن يدرك شبان بدواى التعادل.

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منية سمنود حقق فوزا هاما على حساب ضيفه شباب الأمير بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد فيما حسم التعادل السلبى مباراة السنبلاوين و ضيفه مياه الدقهلية.

وعاد كهرباء طلخا بتعادل إيجابى هام بهدف لمثله أمام بلقاس بعدما تقدم أصحاب الضيافة بهدف فى الشوط الأول بينما أوقف شيكو صحوة أبناء المنزلة وتمكن من تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- نبروه ٣٢ نقطة

٢- بنى عبيد ٣١ نقطة

٣- شربين ٣٠ نقطة

٤- ميجاسبورت ٢٦ نقطة

٥- شبان بدواى ٢٣ نقطة

٦- مياه الدقهلية ٢١ نقطة

٧- عمال المنصورة ٢١ نقطة

٨- شيكو ٢١ نقطة

٩- بلقاس ٢٠ نقطة

١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة

١١- السنبلاوين ١٧ نقطة

١٢- منية سمنود ١٥ نقطة

١٣- شباب الأمير ١٤ نقطة

١٤- إتحاد المنزلة ١٤ نقطة

١٥- المطرية ٧ نقاط