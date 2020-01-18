رياضة | وزير الرياضة يوافق على بدء تطبيق تقنية الفار بالدورى المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يوافق على بدء تطبيق تقنية الفار بالدورى المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية "الفار" في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وذلك بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القادمة، والإعلان الرسمي عن موعد تطبيق تقنية الفار بالدورى الممتاز بما يكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وبما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد.