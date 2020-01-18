رياضة | الغموض يحيط بمستقبل نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغموض يحيط بمستقبل نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الغموض مازال مستمرًا حول مستقبل الكولومبي خاميس رودريجيز مع ريال مدريد في الوقت الحالي وذلك بعد قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق باستبعاده عن مواجهة إشبيلية التي ستقام اليوم لأسباب فنية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رودريجيز كان قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي عقب نهاية فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني لكن زين الدين زيدان قرر الإبقاء عليه بسبب عدم وصول النادي عروض مناسبة للنجم الكولومبي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان اعتمد على رودريجيز في بعض المباريات في الأسابيع الأولى لكن سرعان ما تعرض اللاعب لإصابة أبعدته عن أربع مباريات عن الملاعب وبعد عودته تعرض لإصابة أخرى غاب على أثرها تسع مباريات قبل أن يعود في كأس السوبر الإسباني ويخوض 13 دقيقة أمام فالنسيا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز لم يشارم في أي دقيقة أمام أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء الماضي وجاءت الصدمة الأقوى باستبعاده من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة اليوم أمام إشبيلية على الرغم من عدم معاناته من أي مشاكل بدنية مما يزيد من الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز قد لا يستمر مع ريال مدريد في الموسم الحالي وربما يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك العديد من الأندية تواصلت مع إدارة ريال مدريد للاستفسار عن النجم الكولومبي مما يجعل رحيله أمراً وارداً وعلى جميع الأحوال يبدو أنه لن يكون هناك دور كبير للنجم الكولومبي في صفوف الملكي.