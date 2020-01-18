رياضة | نجم ريال مدريد السابق متهم بمحاولة قتل كوفاسيفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق متهم بمحاولة قتل كوفاسيفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية صربية يونانية بالمزيد من الكواليس حول تعرض الصربي داركو كوفاسيفيتش نجم أتلتيكو مدريد ويوفنتوس السابق لإطلاق نار في الأسبوع الماضي.

وكشفت صحيفة تليجراف الصربية أن النجم الصربي السابق تعرض للاعتداء في العاصمة اليونانية أثينا عندما حاول شخصان إصابته بطلق ناري ولكنه نجا بصعوبة.

وأشارت الصحيفة الصربية إلى أن الإسباني راؤول برافو زميل اللاعب السابق في أوليمبياكوس ونجم ريال مدريد بالماضي هو السبب في محاولة الاعتداء.

وأوضحت الصحيفة الصربية أن العملية تمت عن طريق شخص محترف وربما تكون بسبب التحقيقات المفتوحة من السلطات اليونانية بخصوص المراهنات على نتائج المباريات.

وأكدت وسائل الإعلام في كلا نت اليونان وصربيا أن برافو قد تتم إدانته في القضية وأن من حاول ضرب كوفاسيفيتش كان يبعث بتهديد ليس أكثر بسبب الصداقة الوطيدة بين اللاعبين.

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وذكرت الصحيفة الصربية أن السلطات حققت مع كوفاسيفيتش وصلته ببرافو ولكن النجم الصربي رفض الإدلاء بأي معلومات بخصوص النجم الإسباني السابق الذي كان يلعب معه في أوليمبياكوس في الفترة ما بين 2007 إلى 2009 بعد مشوارهما الحافل في الملاعب الإسبانية.

وكانت التحقيقات في صربيا كشفت مؤخرًا عن مفاجأة في اسم الشخص المتورط في اطلاق النار على داركو كوفاسيفيتش نجم كرة القدم الصربي السابق.

وأكدت صحيفة تيليجراف الصربية أن راؤول برافو نجم ريال مدريد السابق هو المتهم الأول في محاولة قتل داركو في السابع من يناير من عام 2019.

وأوضحت الصحيفة الصربية أنه تم توحيه اتهامات لراؤول برافو في العام الماضي بأنه كان يرأس عصابة للمراهنة على المباريات والتلاعب في النتائج وقد سجن بسببها في مايو الماضي وخرج بكفالة مالية.

وأشارت التحقيقات إلى أن داركو كوفاسيفيتش لديه بعض المعلومات التي تدين برافو وهذا ما دفعه إلى محاولة قتل داركو باطلاق النار عليه لكن لا يوجد حتى الآن أي أدلة ملموسة على تورطه في قتل صديقه.