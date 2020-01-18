رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 18 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وإشبيلية كورة لايف Now

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 18 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وإشبيلية كورة لايف Now والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 18 / 1 / 2020، أبرزها مباراة سموحة والإسماعيلي في الدوري المصري، ومانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ14"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة إنبي ضد نادي مصر، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة الإنتاج الحربي ضد حرس الحدود، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

سموحة ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ23"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة واتفورد ضد توتنهام، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباريات برايتون ضد أستون فيلا، مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، أرسنال ضد شيفيلد يونايتد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ20"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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إيبار ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ20"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة لاتسيو ضد سامبدوريا، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ساسولو ضد تورينو، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

نابولي ضد فيورنتينا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ18"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة أوجسبورج ضد بروسيا دورتموند، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "الدور ربع النهائي"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة أبها ضد الفتح، في تمام 2:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الوحدة ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.