اونلاين | «كورة لايف» TODAY Real مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الريال PLUS بدون تقطيع "الشوط الثاني"

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأشبيلية اليوم السبت 18 يناير في الدوري الإسباني Yalla Kora

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Yalla kora يدخل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة، ويسعى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لحصد النقاط الثلاث ومواصلة مطاردة برشلونة.

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Cool Kora تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وسوريا، الثالثة بتوقيت جرينتش، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر، السابعة بتوقيت الإمارات.

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Dawri Plus يفتتح ريال مدريد مواجهات الدور الثاني من الليجا بمواجهة قوية ضد أشبيلية على ملعب سانتياجو بينابيو، حيث يعود مدرب ريال مدريد السابق ومدرب أشبيلية الحالي جولين لوبتيجي لمواجهة ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو، حيث يطمح زيدان في حصد أول ثلاث نقاط له في الدور الثاني، عقب التتويج بكأس السوبر أمام أتليتيكو مدريد.

Live7hd يتواصل غياب النجم إيدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة، كما يغيب النجم الشاب فيديريكو فالفيردي بسبب طرده ضد أتليتيكو مدريد في نهائي السوبر، ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بالتشكيل التالي.

كورتوا

كارفخال - راموس - فاران - ميندي

كروس - كاسيميرو - مودريتش - إيسكو

بيل - بنزيما.