اونلاين | kooora.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر اليوم السبت 18 / 01 / 2020 الدوري الأسباني live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kooora.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر اليوم السبت 18 / 01 / 2020 الدوري الأسباني live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي ريال مدريد واشبيلية ضمن الجولة العشرون من الدوري الاسباني ، علي استاد سانتياجو برنابيو ، استدراج لفريق اشبيلية في معقل النادي الملكي ، لقاء سيكون قوي جدا بينهم ، لمحاولة الريال أن يتصدر جدول ترتيب الدوري علي حساب فريق برشلونة ، وفي المقابل اشبيلية العنيد الذي سيحاول أن تكون مباراة أنتقام بعد خساراته في لقاء الدور الأول بهدف دون رد بديارة وسط جماهيره..

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 3 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف..

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية مباشر

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