اونلاين | تغطية حية "1-1"بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة اليوم 2020/1/18 في كأس الملك live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية حية "1-1"بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة اليوم 2020/1/18 في كأس الملك live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار صوب ملعب الملك عبد العزيز في مكة حيث ستقام مباراة فريقي الأهلي والوحدة السعوديين اليوم السبت 18 يناير، في إطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يقدم موقع الخليج 365 رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر شاشة قناة KSA SPORT HD1 بتعليق بلال علام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة إلا ثلت مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة إلا ثلت بتوقيت الإمارات.

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يدخل الإمبراطور هذه المواجهة ساعياً لاستعادة لقبه المفضل الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عقود، ويؤدي الأهلي موسماً جيداً على الصعيد المحلي، إذ يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وينافسه في نفس المركز فريق الرائد الذي يمتلك في جعبته نفس الرصيد.

سيكون الأهلي بكامل قواه في مواجهة الوحدة بدون غياب أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة عودة المصابين بعد تعافيهم من الإصابة وجاهزيتهم البدنية.

ومن المتوقع أن يدخل كريستيان جروس مدرب الأهلي بتشكيل مختلف على نحوٍ طفيف عن المباريات السابقة، إذ سيعتمد على عبد الباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، ومن أمامهم ألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا، وسيعود لقيادة الهجوم السوري عمر السومة، ومن خلفه عبد الفتاح عسيري، ويوسف البلايلي، وحسين المقهوي.