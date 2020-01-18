اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي والوحدة دوري بلس | نتيجة اهداف مباراة الاهلي والوحدة الآن

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انطلقت منذ دقائق مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، في مباراة مصيرية، ستسفر عن تأهل الفائز لمواجهة النصر في نصف النهائي، بعد أن حسم العالمي تأهله إلى دور الأربعة المقرر في 15 مارس.

ولحق النصر بجاره الهلال وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم، وذلك بفوزه الجمعة بصعوبة على مضيفه العدالة 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بفضل المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

النصر بدوره لحق بالهلال الذي سبقه إلى نصف النهائي بفوزه القاتل الخميس على ضيفه الاتفاق 2-1 بهدف سجله صالح الشهري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

موعد مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 15:40 بتوقيت جرينتش.

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ملعب مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تنقل مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1.

معلق مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يعلق على مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المعلق المصري بلال علام