اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

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يشهد الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز قمة مُرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد".

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، من دون أي خسارة هذا الموسم وتعادل وحيد، في حين أنّ مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة، مع 6 هزائم و7 تعادلات.

انتهت مباراة الذهاب على ملعب "الشياطين الحمر" في "أولد ترافورد" بالتعادل الإيجابي، وهو التعثر الوحيد لليفربول هذا الموسم في الدوري المحلي.

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فهل ينجح رجال المدرب أولي سولسكاير في إيقاف هيمنة رجال المدرب يورغن كلوب على أرضهم وأمام جماهيرهم؟

إليكم موعد القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة لها:

الأحد 19 يناير:

ليفربول ومانشستر يونايتد عند الساعة 19:30 على قنوات بي إن سبورت 2 بتعليق رؤوف خليف وبي إن سبورت 11 الإنجليزية وبي إن سبورت 4K