اونلاين | «يلا شووت» Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر la League كورة جول ONLINE رابط ماتش ريال مدريد LIVE

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مباراة ريال مدريد وإشبيلية تأتي ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "ليغا".

ويسعى ريال مدريد المنتشي بإحراز لقب كأس السوبر الإسبانية إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بغية فك الشراكة مع غريمه برشلونة في صدارة المسابقة المحلية.

ولن تكون مهمة رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يسيرة بالمرة إذ أن منافسهم إشبيلية خصم صعب المراس حتّى خارج قواعده.

وخاض الفريق الملكي 19 مباراة إلى حد الآن مسجلاً 11 فوزاً و7 تعادلات في حين تعرّض إلى هزيمة وحيدة.

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أما منافسه الأندلسي الذي تميز بتذبذب نتائجه هذا الموسم فسيعمل على الإطاحة بفريق العاصمة الإسبانية للاقتراب أكثر من كوكبة الصدارة.

وحقق إشبيلية 10 انتصارات وتعادل 5 مرات في حين تكبّد 4 هزائم إلى حد الآن.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية سيكون اليوم السبت في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 3 .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.