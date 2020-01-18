اونلاين | قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم 2020/1/18 في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم 2020/1/18 في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية يستكمل الدوري الإسباني منافساته بمباراة ستجمع بين فريقي ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم السبت 18 يناير 2020، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، في إطار منافسات الجولة الـ20 من المسابقة

شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD3 بأداء صوتي للمعلق المخضرم حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية.

شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية لن تكون مباراة الريال اليوم سهلة على رجال المدير الفني زين الدين زيدان، فالفريق الأندلسي يحتل مركز جيداً في ترتيب فرق الدوري المحلي، إذ يتواجد بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبتعد عن الفريق الملكي بفارق 5 نقاط فقط، بالإضافة إلى أن إشبيلية يعتبر خصماً ليس سهلاً عندما يقع أمام أي فريق في الليجا.

شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية وتمكن ريال مدريد مؤخراً من إضافة لقب جديد إلى خزائن النادي، وهو كأس السوبر الإسباني الذي انتزعه من أنياب جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة التي استضافها ملعب “الجوهرة المشعة” بالمملكة العربية السعودية.

شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية لقاء السانتياجو المقرر له اليوم سيكون هاماً جداً بالنسبة لكلا الفريقان الملكي والأندلسي، فكتيبة زيزو تسعى لاستعادة الصدارة من برشلونة، وإشبيلية لا يزال يقدم المفاجآت السارة لجماهيره بالنسخة الحالية، وهو الأمر الذي يتوقعه الكثير من محللي الكرة الإسبانية.

شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية يمتلك ريال مدريد في رصيده 40 نقطة وضعته في وصافة جدول ترتيب الدوري، ومتساوياً في رصيد نقاطه مع برشلونة صاحب الصدارة، مما يجعل خسارة نقطة واحدة أمراً مؤثراً بالعودة للمنافسة على لقب الموسم، أما إشبيلية فيمتلك 35 نقطة يحتل بها المركز الرابع، ومتساوياً في رصيده مع أتلتيكو الذي يحل ثالثاً.

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شاهد مباراة ريال مدريد واشبيلية سيعتمد زيدان في تشكيلته على ذات الأسماء التي خاض بها لقاء الجولة الماضية، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد أمام ضيفه إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي – ​إيدير ميليتاو​ – رافايل فاران – داني كارفخال

الوسط: فيديركو فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: لوكاس مودريتش – إيسكو

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