اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية "0-0" بث مباشر تغطية حية بدون تقطيع

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يستكمل الدوري الإسباني منافساته بمباراة ستجمع بين فريقي ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم السبت 18 يناير 2020، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، في إطار منافسات الجولة الـ20 من المسابقة

يقدم موقع الخليج 365 لزواره خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD3 بأداء صوتي للمعلق المخضرم حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية.

لن تكون مباراة الريال اليوم سهلة على رجال المدير الفني زين الدين زيدان، فالفريق الأندلسي يحتل مركز جيداً في ترتيب فرق الدوري المحلي، إذ يتواجد بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبتعد عن الفريق الملكي بفارق 5 نقاط فقط، بالإضافة إلى أن إشبيلية يعتبر خصماً ليس سهلاً عندما يقع أمام أي فريق في الليجا.

وتمكن ريال مدريد مؤخراً من إضافة لقب جديد إلى خزائن النادي، وهو كأس السوبر الإسباني الذي انتزعه من أنياب جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة التي استضافها ملعب “الجوهرة المشعة” بالمملكة العربية السعودية.

لقاء السانتياجو المقرر له اليوم سيكون هاماً جداً بالنسبة لكلا الفريقان الملكي والأندلسي، فكتيبة زيزو تسعى لاستعادة الصدارة من برشلونة، وإشبيلية لا يزال يقدم المفاجآت السارة لجماهيره بالنسخة الحالية، وهو الأمر الذي يتوقعه الكثير من محللي الكرة الإسبانية.

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يمتلك ريال مدريد في رصيده 40 نقطة وضعته في وصافة جدول ترتيب الدوري، ومتساوياً في رصيد نقاطه مع برشلونة صاحب الصدارة، مما يجعل خسارة نقطة واحدة أمراً مؤثراً بالعودة للمنافسة على لقب الموسم، أما إشبيلية فيمتلك 35 نقطة يحتل بها المركز الرابع، ومتساوياً في رصيده مع أتلتيكو الذي يحل ثالثاً.

سيعتمد زيدان في تشكيلته على ذات الأسماء التي خاض بها لقاء الجولة الماضية، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد أمام ضيفه إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي – ​إيدير ميليتاو​ – رافايل فاران – داني كارفخال

الوسط: فيديركو فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: لوكاس مودريتش – إيسكو