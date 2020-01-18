اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع Real Madrid LIVE ماتش ريال مدريد HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع Real Madrid LIVE ماتش ريال مدريد HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل الدوري الإسباني منافساته بمباراة ستجمع بين فريقي ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم السبت 18 يناير 2020، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، في إطار منافسات الجولة الـ20 من المسابقة

خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD3 بأداء صوتي للمعلق المخضرم حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية.

لن تكون مباراة الريال اليوم سهلة على رجال المدير الفني زين الدين زيدان، فالفريق الأندلسي يحتل مركز جيداً في ترتيب فرق الدوري المحلي، إذ يتواجد بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبتعد عن الفريق الملكي بفارق 5 نقاط فقط، بالإضافة إلى أن إشبيلية يعتبر خصماً ليس سهلاً عندما يقع أمام أي فريق في الليجا.

وتمكن ريال مدريد مؤخراً من إضافة لقب جديد إلى خزائن النادي، وهو كأس السوبر الإسباني الذي انتزعه من أنياب جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة التي استضافها ملعب “الجوهرة المشعة” بالمملكة العربية السعودية.

لقاء السانتياجو المقرر له اليوم سيكون هاماً جداً بالنسبة لكلا الفريقان الملكي والأندلسي، فكتيبة زيزو تسعى لاستعادة الصدارة من برشلونة، وإشبيلية لا يزال يقدم المفاجآت السارة لجماهيره بالنسخة الحالية، وهو الأمر الذي يتوقعه الكثير من محللي الكرة الإسبانية.

يمتلك ريال مدريد في رصيده 40 نقطة وضعته في وصافة جدول ترتيب الدوري، ومتساوياً في رصيد نقاطه مع برشلونة صاحب الصدارة، مما يجعل خسارة نقطة واحدة أمراً مؤثراً بالعودة للمنافسة على لقب الموسم، أما إشبيلية فيمتلك 35 نقطة يحتل بها المركز الرابع، ومتساوياً في رصيده مع أتلتيكو الذي يحل ثالثاً.

سيعتمد زيدان في تشكيلته على ذات الأسماء التي خاض بها لقاء الجولة الماضية، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد أمام ضيفه إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

Advertisements

الدفاع: فيرلاند ميندي – ​إيدير ميليتاو​ – رافايل فاران – داني كارفخال

الوسط: فيديركو فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: لوكاس مودريتش – إيسكو

القناة الناقلة المعلق المسابقة الموعد

BeIN SPORT HD3 حفيظ دراجي الدوري الإسباني

تنطلق مباراة مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر بعد قليل علي قناة بين سبورت 3 ويُتابع موقع الخليج 365 الرياضي البث المباشر للقاء لحظة بلحظة. صرح زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، عن القائمة التي تم إستدعائها

لمقابلة إشبيلية في الجولة 20 من الليجا غدًا السبت في سانتياجو برنابيو. وكشفت القائمة غاب قائد ومدافع الريال سيرجيو راموس لدواعي الإصابة، إضافة الى فيدريكو فالفيردي نظراً للإيقاف، في حين شملت القائمة

عودة كريم بنزيما بعد غيابه عن بطولة كأس السوبر الإسباني. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتوبي. الدفاع:كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي . الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو. الهجوم : بنزيما - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - ابراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.