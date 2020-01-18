اونلاين | كورة 7sry: مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون مباشر بدون تقطيع LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش أستون فيلا ستريم LIVE

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مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون بث مباشر اليوم فى الدورى الانجليزى لايف اون لاين live HD بدون تقطيع السبت 18-1-2020 ، حيث يستضيف برايتون نادى أستون فيلا اليوم السبت 18-1-2020، ضمن مباريات الجولة الــ23 من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز ، وتنقل قناة بين سبورت bein sport HD 8 اليوم المباراة في بث مباشر علي الهواء مباشرة، التي ستقام علي ملعب فالمر بمدينة برايتون الانجليزية .

يدخل فريق أستون فيلا مباراة اليوم في بعد الخسارة فى المباراة السابقة فى الجولة الـ 22 من مانشستر سيتي فى المباراة التى انتهت بنتيجة 7-1 لصالح مانشستر سيتي فى الدورى الانجليزى، وعلى الجانب الاخر خسر ايضا فريق برايتون من فريق إيفرتون فى مباراته السابقة فى الجولة الـ 22 بنتيجة 1-0 ليدخل استون فيلا مباراة اليوم فى المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة، وفريق برايتون ايضا برصيد 24 نقطة فالمركز الـ14 من جدول ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز .

مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون اليوم بث مباشر لايف اون لاين live HD بدون تقطيع

موعد مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 18-1-2020

توقيت مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 18-1-2020

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رابط بث مباشر لمباراة استون فيلا وبرايتون اليوم كورة لايف اون لاين

مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون اليوم بث مباشر لايف اون لاين live HD بدون تقطيع

موعد مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 18-1-2020

الفريقين: أستون فيلا x برايتون.

الملعب: فالمر.

المناسبة: مباراة من الجولة الـ23.

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البطولة: الدوري الانجليزى الممتاز.

اليوم والتاريخ: السبت 18-1-2020.

الحكم: أندي مادلي.

مساعد حكم: أدريان هولمز.

مساعد حكم: سيمون ويب.

حكم رابع: ماثيو دونوهيو.

معلومات اضافية: مباراة إياب.

توقيت مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 18-1-2020

في تمام الساعة 3:00 بتوقيت موريتانيا

في تمام الساعة 4:00 بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر

في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان

في تمام الساعة 6:00 بتوقيت السعودية، قطر، العراق، الكويت، البحرين، اليمن، جيبوتي، الصومال، جزر القمر

في تمام الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات وعمان