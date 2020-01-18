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شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي الاقرب لخطف صفقة فيرنر والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
كشفت تقارير صحف إنكليزية، عن استعداد تشيلسي للتعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي ينوي تقديم عرض بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني لضم فيرنر، الذي يرغب باللعب في الدوري الإنكليزي.
وقال فيرنر (23 عامًا) لصحيفة "بيلد" الألمانية:" الدوري الانكليزي الممتاز أكثر الدوريات إثارة للاهتمام في العالم".
وتأتي تصريحات فيرنر الأخيرة، لتكون بمثابة الدافع لتشيلسي نحو التقدم بعرض رسمي للفوز بخدماته.
ويعد نجم لايبزيغ من المطلوبين في ريال مدريد أيضا، لكن تصريحات فيرنر تقربه من تشيلسي.
ويعتبر فيرنر أحد أبرز الهدافين على الساحة الأوروبية حاليًا، حيث سجل 23 هدفًا في 25 مباراة هذا الموسم.
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