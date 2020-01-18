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تشيلسي الاقرب لخطف صفقة فيرنر

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السبت 18 يناير 2020

كشفت تقارير صحف إنكليزية، عن استعداد ​تشيلسي​ للتعاقد مع الدولي الألماني تيمو ​فيرنر​ مهاجم ​لايبزيغ​ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي ينوي تقديم عرض بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني لضم فيرنر، الذي يرغب باللعب في الدوري الإنكليزي.

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وقال فيرنر (23 عامًا) لصحيفة "بيلد" الألمانية:" الدوري الانكليزي الممتاز أكثر الدوريات إثارة للاهتمام في العالم".

وتأتي تصريحات فيرنر الأخيرة، لتكون بمثابة الدافع لتشيلسي نحو التقدم بعرض رسمي للفوز بخدماته.

ويعد نجم لايبزيغ من المطلوبين في ​​ أيضا، لكن تصريحات فيرنر تقربه من تشيلسي.

ويعتبر فيرنر أحد أبرز الهدافين على الساحة الأوروبية حاليًا، حيث سجل 23 هدفًا في 25 مباراة هذا الموسم.  

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