الدوري الايطالي: لاتسيو يضرب سامبدوريا بخماسية

السبت 18 يناير 2020

ضمن منافسات ​الجولة 20​ من ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم، حقق فريق ​لاتسيو​ فوزاً كبيراً على ضيفه ​سامبدوريا​ بخماسية لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاولمبيكو.

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وبهذا الفوز الكبير، رفع لاتسيو رصيده الى 45 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 19 في المركز 16.

وبالعودة الى اجواء المباراة، فقد نجح لاتسيو في بسط سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الاول، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق فيليبي كايسيدو، واضاف فريق النسور ضغطه على مرمى الضيف، وضاعف تشيرو ايموبيلي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 17، ومن جهته لم ينجح سامبدرويا في تشكيل اي خطورة على مرمى نادي العاصمة الذي نجح مهاجمه تشيرو ايموبيلي في تسجيل الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه ليضع سامبدوريا في موقف محرج، لينتهي الشوط الاول 3-0.

وفي الشوط الثاني، حاول سامبدوريا العودة الى مجريات اللقاء من خلال تقليص النتيجة، الا ان الرد كان قاسياً لينجح البديل باستوس في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة حاسمة من لوكاس ليفا، وفي الدقيقة 65 منح حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية للفريق المضيف، سددها ايموبيلي ومحرزاً الهدف الثالث الهاتريك والخامس لفريقه، لكن سامبدوريا نجح في رد اعتباره بتسجيل الهدف الوحيد في المباراة عن طريق كارول لينيتي في الدقيقة 70، وبعدها واصل سامبدوريا ضغطه الا انه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له ليعلن بعدها حكم المباراة انتهاء اللقاء 5-1.