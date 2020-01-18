كأس آسيا تحت 23 عام: المنتخب الأسترالي إلى نصف النهائي بفوز صعب على سوريا

السبت 18 يناير 2020

ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة ​كأس آسيا​ تحت 23 عام، حقق ​المنتخب الأسترالي​ فوزا صعبا على ​المنتخب السوري​ بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب راجامانجالا الدولي يوم السبت.



استمر التعادل السلبي طوال وقت المباراة، وحتى الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في الدقيقة 101، حيث سجّل اللاعب الحسن توريه هدف الفوز لأستراليا.

وتمكن المنتخب الأسترالي من الحفاظ على نظافة شباكه خلال الشوط الإضافي الثاني ليفوز بالمباراة بهدف مقابل لا شيء، ويحسم تأهله إلى دور نصف النهائي.