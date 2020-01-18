الامارات | رسميا..انتخابات اتحاد كرة القدم 12مارس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..انتخابات اتحاد كرة القدم 12مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة الخاصة بالإشراف على انتخابات اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم السبت بمقر الاتحاد في دبي برئاسةالمستشار سالم بهيان العامري ، 12 مارس المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024 وذلك خلفا للاتحاد السابق برئاسة مروان بن غليطة الذي كان قد تقدم بإستقالته .
وقال رئيس اللجنة سالم بهيان العامري في تصريحات صحافية "سيتم تحديد الجدول الزمني للإنتخابات بالتنسيق مع لجنة الإستئناف الخاصة بالإنتخابات "
ووفقا للمادة “11” من لأئحة الانتخابات فقد تضمنت مهام واختصاصات لجنة الانتخابات 20 بندا من بينها تحديد موعد إجراء الانتخابات والإشراف عليها
ويدير اتحاد الكرة حاليا لجنة انتقالية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وذلك إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد
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