محمد شريف يقود إنبي للفوز على إف سي مصر (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا هامًا على نظيره نادي مصر «إف سي مصر» بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
تقدم إنبي عن طريق إبراهيم يحيى في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على الكرة إلى أن تمكن مصطفى سلطان من إحراز هدف التعادل لنادي مصر من ضربة جزاء في الدقيقة 72، ولكن سرعان ما عاود إنبي التقدم عن طريق هدافه هذا الموسم محمد شريف في الدقيقة 78.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى النقطة 20 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الـ15.
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