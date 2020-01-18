شكرا لقرائتكم بيراميدز يحتفل بدخول عبد الله السعيد "نادي المائة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نادي بيراميدز بوصول قائد الفريق عبد الله السعيد إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري الممتاز، ليدخل نادي المائة ويصبح من بين أعظم هدافي الدوري طوال التاريخ ، وأحضر الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الكراوتى أنتي تشاتشيتش ولاعبى الفريق "تورتة" مكتوب عليها الرقم 100 وأسم السعيد، كما أهدوا اللاعب قميص بيراميدز الذى يحمل نفس الرقم، وإلتقطوا الصور التذكارية قبل الاستعداد لخوض مواجهة مصر المقاصة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

ودخل عبدالله السعيد نادى الـ100 عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، فيما سجل حسام حسن 168 هدفًا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1- حسن الشاذلي (الترسانة) 173

2_ حسام حسن ( الزمالك و الاهلى و الترسانة )168 هدفا .

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3- مصطفي رياض (الترسانة) 123 هدفًا

4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدفًا

5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف

6- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف

7- محمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف