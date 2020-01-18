شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الإنتاج الحربي يتقدم أمام حرس الحدود بهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإنتاج الحربى وحرس الحدود، التى تجمعهما حاليًا علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الإنتاج بهدف دون رد.

وأحرز موسى دياورا هدفه الأول في الدورى بالموسم الحالي وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسدسدة صاروخية في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد محمود السعدني.

خط الدفاع: عمرو الحلواني، مصطفى زناري، خالد سامي، حسن مجدي.

خط الوسط: مصطفى جمال، أحمد فتحي فيلكيس، حامد خالد الجابري.

خط الهجوم: أنطوني لوكاسا، أحمد عبدالباسط "شرويدة"، محمد عبداللطيف "جريندو".

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وجاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى..

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي.

خط الوسط: محمود عادل، إبراهيم عبدالخالق، محمد عادل.

خط الهجوم: محمد فييرا، باسم مرسي، موسى دياورا.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

وكان الانتاج تعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فيما تعادل الحرس مع سموحة سلبياً في المباراة الماضية.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربي لاعبيه بإنهاء نغمة التعادلات والعودة للانتصارات لاسيما أمام منافس الليلة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط والفوز عليه يساوى ستة نقاط، فيما يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لخطف النقاط الثلاث لإقتحام المربع الذهبى.