شكرا لقرائتكم موعد مباراة المقاولون ضد الأهلي في الجولة الـ14 بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون ضد الأهلي



يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر اليوم (السبت) استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب والذي يقوده عماد النحاس،والمقرر إقامتها غدا في قمة الجولة الـ14 للدوري المصري،خصوصاً أنها تجمع بين متصدر المسابقة والوصيف.

موعد مباراة المقاولون ضد الأهلي



تقام مباراة المقاولون ضد الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا (الأحد)، على ستاد السلام في الجولة الـ14 للدوري المصري الممتاز، والتى يخوضها الفريقين تحت شعار "للكبار فقط"، حيث إن كليهما يسعى إلى حصد النقاط الثلاثة لتأكيد تفوقه هذا الموسم.

قمة المقاولون ضد الأهلي



وتُعتبر مواجهة الأهلي أمام المقاولون واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه وإحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون اللقاء قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي.

المقاولون ضد الأهلي .. تعرف على القائمة الحمراء



وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة» – أليو ديانج – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو – حسين الشحات – محمود عبدالمنعم «كهربا».

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خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن.



قائمة الأهلي

ترتيب الأهلي في الدوري المصري



ويخوض الأهلي مباراة المقاولون مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة.

ترتيب المقاولون العرب في الدوري المصري



على الجانب الآخر، يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من إجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.