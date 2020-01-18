شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تأجيل مواجهة الأهلي وإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومازالت المناقشات تدور حالياً في اتحاد الكرة بشأن مصير مباراة الاهلي وأنبي وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن المباراة سيتم تأجيلها بسبب ضيق الوقت بالنسبة لفريق الاهلي الذى سيكون من الصعب عليه خوض مباراتين قويتين واحدة محلية والثانية أفريقية في 4 أيام فقط.
كان إتحاد الكرة قد أعلن تقديم مباراة الأهلي مع إنبي لتقام يوم 22 يناير بدلاً من تأجيلها أو إقامتها بعد مواجهة الأحمر مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.
وكان مقرراً أن يلعب الأهلي ضد النجم الساحلي يوم 24 يناير الجاري، ثم إنبي يوم 27 من الشهر نفسه في القاهرة، لكن قرار الأمن بتأجيل مباراة الأهلي إلى يوم 26 يناير صاحبه تأجيل مباراة إنبي قبل أن تقوم لجنة المسابقات بتقديم مباراة الأهلي وإنبي لتقام قبل مباراة الأحمر ضد النجم الساحلي بأربعة أيام، بسبب اتساع الفارق الزمني بين المباريات وفقاً لما ذكره الاتحاد في بيانه ثم خرجت أنباء قوية من إتحاد الكرة تُفيد بتأجيل المباراة لما بعد لقاء الاحمر والنجم الساحلي وهو ما ستحسمه لجنة المسابقات بالجبلاية خلال ساعات.
ويتشاور مسئولو إتحاد الكرة حالياً مع الاهلي وأنبي قبل إتخاذ قرار نهائي في مصير هذه المباراة تمهيداً لأتخاذ قرار يخدم جميع الأطراف ولا يخل بإنتظام المسابقة.
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