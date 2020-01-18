شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي.. أزارو خارج قائمة الأحمر لمواجهة الذئاب.. إنفو جراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة» – أليو ديانج – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو – حسين الشحات – محمود عبدالمنعم «كهربا».

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن.

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قائمة الأهلي

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه وإحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي ،

ويدخل الأهلي مباراة المقاولون مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ويسير الفريق الأحمر الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة ، بخطى ثابتة منذ بداية الموسم الحالي بعدما حقق الفوز رقم 11 له على التوالي عقب التغلب مؤخرا على طنطا بخمسة أهداف نظيفة ، ويسعى لمواصلة اكتساح كل الخصوم عندما يواجه ذئاب الجبل للاقتراب من الاحتفاظ باللقب المحلي مع الوضع في الاعتبار ان له مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك والمصري البورسعيدي.