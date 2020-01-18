شكرا لقرائتكم طنطا يستعير جوهرتي الزمالك رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقل الثنائى الصاعد هانى رشدى وحسين فيصل لاعبا الزمالك إلى طنطا، لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى وحتى نهاية الموسم، فى إطار سياسة إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى فى إعارة الناشئين إلى فرق الدورى الممتاز المختلفة من أجل اكتساب الخبرات والعودة مجدداً إلى النادى الأبيض لإفادة الفريق الأول بالنادى.

ووافقت إدارة الكرة بنادى الزمالك على انتقال الثنائى رشدى وفيصل إلى طنطا رغم تصعيدهما من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول حيث ترى إدارة الكرة بالتنسيق مع كارتيرون إن تواجدهما مع طنطا سيكون أفضل لهما وللزمالك مستقبلا حيث ستكون فرص المشاركة أماهما أكبر مع الفريق الطنطاوى فى المرحلة القادمة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ووقع هانى رشدى وحسين فيصل على عقود انتقالهما إلى طنطا فى حضور مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك إلى جانب وكيل أعمالهما أحمد يحيى لينتقل بذلك الثنائى بشكل رسمى إلى طنطا.

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ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى، بعدما تغلب الفريق الأبيض فى المباراة الماضية على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشرة بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الإفريقى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.