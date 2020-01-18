شكرا لقرائتكم مباراتان تفصلان السعودي الأولمبي عن الأولمبياد الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات المنتخب السعودي الأولمبي على بعد خطوة واحدة من ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي ستكون المرة الأولى للأخضر منذ عام 1996، كما اقترب من تحقيق لقبه القاري الأول.

وفاز الأخضر الأولمبي على نظيره التايلاندي بهدف دون رد، ضمن من خلاله التواجد في دور الأربعة والتي سيتأهل 3 منهم إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وشارك الأخضر الأولمبي في الأولمبياد بمناسبتين، تعود الأولى إلى 1984 التي أقيمت في لوس أنجلوس الأميركية، فيما كانت الثانية في أتالانتا الأميركية في عام 1996.

وعلى الصعيد القاري، اقترب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً من تحقيق لقبه القاري الأول بعدما حل ثانياً في النسخة الأولى في عام 2013 والتي أقيمت في عمان، فيما ودع بطولتي 2016 و2018 من دور المجموعات.