شكرا لقرائتكم ألونسو سعيد بمشاركته الأولى في رالي داكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب المتسابق الإسباني فرناندو ألونسو عن سعادته بمشاركته الأولى في رالي داكار بعدم اعتزاله من فورومولا ون في عام 2018.

وحل ألونسو في الترتيب الثالث عشر، إلا أنه بد سعيدا بعد انتهاء الرالي يوم الجمعة الماضي. وكانت السعودية استضافت رالي داكار للمرة الأولى في الشرق الأوسط من الخامس من يناير الحالي حتى السابع عشر من الشهر نفسه.

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وحقق الإسباني كارلوس ساينز المركز الأول في فئة السيارات والأميركي برابيك في الدراجات النارية والروسي أندري كارجينوف في فئة الشاحنات والتشيلي إغناسيو في فئة الدراجات الرباعية.

وقال ألونسو، بطل العالم مرتين في فورمولا ون، في مقابلة "أنا أحب التحدي، ففي مرحلتي الأخيرة، انفجرت إطارات السيارة إلا أننا استطعنا الفوز بالمركز الرابع، لذلك أعتقد أنه بمقدرتنا اعتلاء المنصة مستقبلا، لذلك إن نويت المشاركة في رالي داكار مستقبلا سيكون بطموح وتوقعات أكبر، إلا أنني لم أفكر بعد في الموضوع، وسعيد جدا بالتجربة".

واختتم ألونسو :سيكون هناك الكثير من الوقت لاتخاذ القرار، ويجب حينها أن أكون جاهزاً بشكل تفصيلي وأملك المعدات المناسبة".