شكرا لقرائتكم أبها يتجاوز الفتح ويصل نصف نهائي كأس الملك لأول مرة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز أبها مقعده في الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على ضيفه الفتح بركلات الترجيح 5-3 في المواجهة، التي انتهت بالتعادل 1-1، واحتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً كثيرة من قبل الفريقين مع أفضلية لأبها، الذي تمكن من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء، سجلها مهاجمه التونسي سعد بقير.

وسنحت فرصة خطيرة للفتح لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى مهاجمه علي الزقعان تمريرة من زميله الهولندي ميتشيل دي فريدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفتح الذي فرض سيطرته، وتمكن مدافعه المغربي مروان سعدان من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 50 بعدما حول تمريرة زميله علي الزقعان بقدمه في شباك أبها.

Advertisements

وكثف الفتح هجومه وكاد مدافعه المغرب مروان سعدان أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله علي الزقعان وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الإضافي الأول مالت الأفضلية لأبها الذي سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه المدغشقري فانيفا اندرياتسيما الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي تصدى لها.

وفي الشوط الاضافي الثاني غلب الإرهاق البدني على أداء الفريقين اللذين لم يظهرا بمستوى مميز حيث غابت الخطورة عن مرمى الفريقين لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها أبها بفوزه 5-3 ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور نصف النهائي لكأس الملك.

وسيلعب أبها أمام الهلال في الدور نصف النهائي على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض يوم 15 مارس المقبل.