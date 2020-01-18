شكرا لقرائتكم أستراليا تهزم سوريا وتصل نصف نهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو، عقب فوزه يوم السبت على المنتخب السوري 1 - صفر في دور الثمانية من بالبطولة.

ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الحسن توريه الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 102.

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ويلتقي المنتخب الأسترالي في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية والأردن.

وكان المنتخب الأسترالي تأهل لدور الثمانية بصفته أول المجموعة الأولى بعدما حصد خمس نقاط، فيما تأهل المنتخب السوري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

وتتأهل المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد طوكيو.