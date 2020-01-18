الإعلان عن لائحة المغرب لنهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة









اسماء السيد - الرباط: أعلن هشام الدكيك، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، السبت، القائمة النهائية للنخبة المغربية التي ستشارك في نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة (طوطال المغرب 2020)، التي ستجرى بمدينة العيون ، كبرى مدن الصحراء المغربية ، ما بين 28 يناير الجاري و7 فبراير المقبل.

وتضم اللائحة النهائية للنخبة المغربية 14 لاعبا، هم رضا الخياري وسفيان بوريط من فريق المدينة العليا القنيطرة، وعبد الكريم أنبية من فريق أجاكس تطوان، وسعد كنية وعبد اللطيف فاتي ويوسف المزراعي من فريق فتح سطات، ومحمد أشرف سعود من فريق صقر أغادير، وإدريس الرايس الفني من فريق أجاكس طنجة، وزكرياء كويري من فريق لوكوس قصر الكبير، ومحمد جواد من فريق تولون إليت الفرنسي، وبلال البقالي وسفيان المسرار من فريق أكسيس الفرنسي، وحمزة بويوزان من فريق بالما الإسباني، وأنس العيان من فريق لينكس لاتينا الإيطالي.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال اجتماعه بمدينة شرم الشيخ المصرية، يوم 28 سبتمبر 2018، قد منح شرف تنظيم بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة سنة 2020 لمدينة العيون، التي تستجيب لدفتر التحملات التي تشترطها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تنظيم مثل هذه المنافسات.

وقبل أيام من انطلاق النهائيات، أعلن اتحاد كرة القدم لجنوب إفريقيا انسحابه من خوض النهائيات بمدينة العيون. وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي إن قرار الانسحاب اتخذ "احتراما لموقف حكومة جنوب إفريقيا".

ومن المنتظر أن يجر قرار الانسحاب على جنوب أفريقيا عقوبات قاسية قد تصل حد حرمانها من المشاركة في المنافسات القارية، وأداء غرامة مالية وتوقيع عقوبات على اتحادها من قبل (كاف) التي سارعت إلى تعويض المنتخب المنسحب بمنتحب جزر موريس.

وتنطلق النهائيات بمشاركة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين، الأولى تضم المغرب (حامل لقب الدورة الماضية) وجزر موريس وليبيا وغينيا الاستوائية، فيما تضم الثانية منتخبات مصر وموزمبيق وأنغولا وغينيا.