ريباكينا تحرز لقبها الثاني









اسماء السيد - أحزرت الكازخستانية إيلينا ريباكينا لقبها الثاني في دورات محترفات كرة المضرب، بفوزها السبت في المباراة النهائية لدورة هوبارت الأسترالية على الصينية زهانغ شوياي بنتيجة 7-6 (9-7) و6-3.

وتفوقت اللاعبة المصنفة 30 عالميا على منافستها المصنفة 40، لتحرز اللقب الثاني في مسيرتها بعد دورة بوخارست الرومانية العام الماضي.

وأنهت ريباكينا المباراة النهائية في ساعة و33 دقيقة، وحققت الفوز الـ30 في آخر 39 مباراة خاضتها.

وكانت هذه المباراة النهائية الرابعة لريباكينا البالغة من العمر 20 عاما، والثانية هذا العام بعد الأولى في شينزين الصينية مطلع الشهر الحالي عندما خسرت أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.

وقالت ريباكينا بعد فوزها "الأمر مذهل بطبيعة الحال (...) أنا سعيدة جدا بهذا الفوز اليوم لأنني حظيت بفرصة في الأسبوع الماضي، وخسرت في النهائي. لذا هذا الأسبوع كنت أتمتع بحافز كبير".